В Конгрессе США внесли новый законопроект о санкциях в отношении РФ

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Deutsche Welle
четверг, 13 июля 2017 г. 11:50
Демократы в Палате представителей США представили новую версию законопроекта о санкциях в отношении РФ и Ирана в надежде дать сигнал президенту США Дональду Трампу о необходимости жесткой политики в отношении Кремля, передает агентство Reuters в четверг, 13 июля.
JAV kongresas pratęsė vyriausybės skolinimosi įgaliojimus
© Reuters/Scanpix

Этот документ не отличается от текста, который 15 июня большинством голосов одобрил Сенат США, однако в Палате представителей он до сих пор не был поставлен на голосование.

Как пишет агентство, со стороны Республиканской партии, контролирующей Палату представителей и Сенат, никаких сигналов о поддержке законопроекта не поступало. Демократы обвиняют республиканцев в уклонении от голосования за предлагаемый пакет санкций в связи с нежеланием администрации Трампа принять пункт о том, что он сможет ослабить штрафные меры в отношении России только с согласия Конгресса.

Сенат, по словам демократов, ослабил этот пункт, однако новый законопроект, представленный ими 12 июля, устранит это изменение.

Райан уверяет в скором принятии закона о санкциях

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заверил, что закон, предполагающий санкции в отношении РФ, будет принят как можно быстрее, однако законопроекту все еще необходимо преодолеть процедурные барьеры.

В феврале он заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании в закон санкций в отношении России, введенных во время президентства Барака Обамы. Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры. "Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов", - сказал он.

Крупные представители энергетической промышленности в США лоббировали против законопроекта, поэтому ряд республиканцев в Палате представителей из нефтедобывающих штатов заявили, что хотели бы внести изменения в текст документа.

Согласно принятому Сенатом в июне документом, под санкции могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также и нефтегазовой отрасли.

Deutsche Welle
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В Конгрессе США внесли новый законопроект о санкциях в отношении РФ (14)

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