В Конгрессе США отложили совещание и слушания о вмешательстве РФ в выборы

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Deutsche Welle
вторник, 28 марта 2017 г. 10:55
Закрытое заседание в палате представителей США с участием глав АНБ и ФБР отложено. На встрече должны были обсуждать возможные хакерские атаки РФ.
D. Trumpo kalba JAV Kongrese
© Reuters / Scanpix

Палата представителей США отложила закрытое совещание с участием руководителей ФБР и АНБ. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил Джек Ленгер, представитель Девина Нуньеса, главы Специального комитета по разведке при палате представителей.

Ранее Нуньес объявил об отмене открытых слушаний о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США. Причиной для этого называлась необходимость проведения закрытого совещания с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителем АНБ Майком Роджерсом.

По словам Лэнгера, Коми и Роджерс "не смогут прийти" на совещание. При этом он выразил надежду, что комитет "продолжит попытки назначить время, когда они смогут встретиться с нами на закрытом заседании".

Deutsche Welle
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Закрытое заседание в палате представителей США с участием глав АНБ и ФБР отложено. На встрече должны были обсуждать возможные хакерские атаки РФ.
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