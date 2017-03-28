В Конгрессе США отложили совещание и слушания о вмешательстве РФ в выборы

Палата представителей США отложила закрытое совещание с участием руководителей ФБР и АНБ. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил Джек Ленгер, представитель Девина Нуньеса, главы Специального комитета по разведке при палате представителей.

Ранее Нуньес объявил об отмене открытых слушаний о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США. Причиной для этого называлась необходимость проведения закрытого совещания с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителем АНБ Майком Роджерсом.

По словам Лэнгера, Коми и Роджерс "не смогут прийти" на совещание. При этом он выразил надежду, что комитет "продолжит попытки назначить время, когда они смогут встретиться с нами на закрытом заседании".