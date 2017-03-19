В конгрессе США объявили об отсутствии сговора лиц из окружения Трампа с Россией

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NEWSru.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:24
Доказательств сговора или взаимодействия между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями российских властей в прошлом году нет, заявил председатель специального комитета палаты представителей конгресса США по разведке республиканец Девин Нуньес. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
JAV kongresas
© Reuters/Scanpix

Нуньес в интервью подчеркнул: "Свидетельств такого взаимодействия нет".

Он также сообщил, что комитет выявил "одно преступление", которое заключалось в утечке информации о переговорах советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна с послом России в США, передает Reuters. Флинн в итоге подал в отставку после того, как предоставил руководству, включая вице-президента Пенса, неверную информацию о своих контактах с послом Сергеем Кисляком. Конгрессмен указал, что комитет пытается установить, не была ли допущена утечка данных других чиновников.

Ранее старший демократ комитета Адам Шифф заметил, что на слушаниях 20 марта, которые будут посвящены приписываемому Москве вмешательству в американские выборы, вопрос о прослушке телефонов предвыборного штаба Трампа в небоскребе в Нью-Йорке конгрессмены зададут директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми. Свое участие последний уже подтвердил.

О том, что его телефоны прослушивала администрация Барака Обамы, ранее заявлял президент Дональд Трамп. Reuters напоминает, что Нуньес и другие республиканцы сомневались в этом, требуя предоставить доказательства. Нуньес в интервью Fox News указал, что так и не получил от Минюста доказательств прослушки, передает "Интерфакс".

В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа.

РИА "Новости" напоминает, что Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Трампа регулярно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявлял, что Кисляк не обсуждал на своих встречах предвыборный процесс, а "истерия, создаваемая официальным Вашингтоном и американскими СМИ", вредит отношениям между Россией и США.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/19mar2017/congresssays.html

NEWSru.com
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