В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за киберугроз

Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Согласно тексту документа, проект предусматривает наложение ограничительных мер на Москву «в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России».

Автором законопроекта является сенатор от Республиканской партии Алекс Муни.

29 декабря США ввели санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США.

Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США также были выдворены 35 российских дипломатов.

Кроме того, в марте США ввели новые санкции в отношении восьми российских оборонных предприятий.

Компании заподозрили в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.