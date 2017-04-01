В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за киберугроз

Об этом сообщается на сайте Конгресса.
Согласно тексту документа, проект предусматривает наложение ограничительных мер на Москву «в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России».
Автором законопроекта является сенатор от Республиканской партии Алекс Муни.
29 декабря США ввели санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США.
Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США также были выдворены 35 российских дипломатов.
Кроме того, в марте США ввели новые санкции в отношении восьми российских оборонных предприятий.
Компании заподозрили в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.