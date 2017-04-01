В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за киберугроз

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Телеканал "Дождь"
суббота, 1 апреля 2017 г. 17:10
В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России из-за киберугроз.
The USA Congress
© AFP/Scanpix

Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Согласно тексту документа, проект предусматривает наложение ограничительных мер на Москву «в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России».

Автором законопроекта является сенатор от Республиканской партии Алекс Муни.

29 декабря США ввели санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США.

Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США также были выдворены 35 российских дипломатов.

Кроме того, в марте США ввели новые санкции в отношении восьми российских оборонных предприятий.

Компании заподозрили в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Телеканал "Дождь"
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