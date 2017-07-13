В конгресс США внесен первый законопроект об импичменте Трампа

Как указывает The Hill, несмотря на давнее обсуждение перспективы импичмента, проект Шермана и Грина — первый, представленный на рассмотрение конгресса. "Теперь мы будем пытаться заставить юридический комитет палаты представителей конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы", — цитирует заявление Шермана "Дождь".

Конгрессмен указывает, что информация о Трампе "дает основания полагать, что кампания президента стремилась получить поддержку от России". По мнению Шермана, Трампу "было, что скрывать", "учитывая то, как президент пытался закрыть расследование в отношении Майкла Флинна и более масштабное расследование, которое касается России". Флинн был уволен после того, как неверно информировал руководство о своем общении с послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что Трамп просил главу ФБР Джеймса Коми оставить Флинна в покое.

9 мая сам Коми был уволен. Шерман подчеркнул, что эта отставка препятствовала правосудию.

Представитель Белого дома Сара Хакаби осудила представленный законопроект: по ее мнению, это "политические игры в худшем виде".

7 июля в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и Путина с момента инаугурации президента США в январе. Трамп назвал встречу с Путиным "потрясающей". Газета The New York Times утверждала, что президенты 40 минут из двух часов общения обсуждали тему возможного вмешательства России в американские выборы, причем временами — на повышенных тонах.