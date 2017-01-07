В команде Трампа пообещали "агрессивную" борьбу с кибератаками

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rus.DELFI.lv
суббота, 7 января 2017 г. 11:57
Избранный президент США Дональд Трамп предпримет "агрессивные шаги" против хакерских атак. Об этом заявил будущий вице-президент Майк Пенс, передает агентство Reuters.
Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix

"Избранный президент дал четко понять, что с первых дней работы нашей администрации мы собираемся предпринять агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и защите американского народа от подобного рода нападений в будущем", — сказал он.

6 января разведка представила Трампу доклад о "вмешательстве" России в американские выборы. После этого незасекреченная часть документа была обнародована.

Будущий глава США исключил любое влияние Москвы на исход голосования и назвал ажиотаж вокруг российских хакеров "охотой на ведьм". При этом он анонсировал создание команды для разработки плана противодействия кибератакам.

После публикации доклада Министерство внутренней безопасности США признало избирательную инфраструктуру "критически важной", тем самым расширив возможности правительства по защите выборов от хакерских атак.

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Избранный президент США Дональд Трамп предпримет "агрессивные шаги" против хакерских атак. Об этом заявил будущий вице-президент Майк Пенс, передает агентство Reuters.
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