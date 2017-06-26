В Колумбии затонуло судно с туристами, есть жертвы

bbcrussian.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 07:57
Судно с примерно 170 туристами на борту затонуло на северо-западе Колумбии. По меньшей мере шесть человек погибли. Более 20 человек отправлены в больницы.
© Reuters / Scanpix

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек, хотя ранее власти сообщали о девяти погибших. 16 человек при этом остаются пропавшими без вести.

Местные власти подтвердили также, что 133 человека спасены.

Четырехпалубное прогулочное судно "Алмиранте" потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в "Твиттере" на страничке издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших прогулочных лодок.

По словам свидетелей, судно полностью ушло под воду меньше, чем за пять минут.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.

Это популярный в Колумбии курорт, известный своими водными видами спорта и прочими активными видами отдыха.

Волнения на водохранилище не наблюдалось, погода была ясной, и что стало причиной происшествия, неизвестно.

Военно-воздушные силы Колумбии сообщили о проведении спасательной операции в районе, где затонул корабль. К месту происшествия вылетел вертолет.

Мэр города Медельин, расположенного к западу от водохранилища Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов в Гуатапе, отмечает Ассошиэйтед пресс.

Представитель местных властей заявил, что "ситуация выглядит серьезной".

Власти пока не сообщили, сколько человек спаслись, а сколько считаются пропавшими без вести.

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