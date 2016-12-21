В Колумбии пять человек погибли в результате крушения грузового самолета

NEWSru.com
среда, 21 декабря 2016 г. 08:27
В районе города Пуэрто-Карреньо на востоке Колумбии во вторник, 20 декабря, разбился грузовой самолет.
© AP/Scanpix

По данным Управления гражданской авиации страны, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пять из которых погибли. Единственный выживший был отправлен в местную городскую больницу.

Boeing 727 авиакомпании "Аэросукре" (Aerosucre) с регистрационным номером HK-4544 должен был лететь из Пуэрто-Карреньо в колумбийскую столицу Боготу, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook. Грузовой самолет разбился 20 декабря в 17:23 по местному времени (01:23 21 декабря по Москве).

Катастрофа произошла через три минуты после вылета судна из аэропорта Херман Олано, обслуживающего город Пуэрто-Карреньо в департаменте Вичада. После удара о землю самолет загорелся. Информация о причинах инцидента пока не обнародована.

В результате погибли 5 членов экипажа. Среди них капитан Хайме Кантильо, второй пилот Маурисио Гузман, бортинженер Педро Дуарте, товароотправитель Фелипе Варгас и оператор вилочного погрузчика Нельсон Давид Рохас.

Выжить удалось авиатехнику Диего Армандо Варгас Браво. Пострадавшего сразу же направили в городскую больницу Сан Хуан де Диос. В сообщении ведомства отмечается, что выжившего члена экипажа должны были в ближайшие часы после крушения самолета доставить в Боготу.

При этом изначально портал El Tiempo сообщал о трех погибших в результате крушения самолета членах экипажа, двух раненых и одном пропавшем без вести.

Катастрофа произошла примерно в 17 км от аэропорта. На место крушения выехали пожарные бригады, а также глава Управления гражданской авиации Колумбии Альфредо Боканегра. Он отдал распоряжение сотрудникам Министерства авиационной безопасности в Боготе немедленно отправиться на место происшествия для расследования инцидента.

NEWSru.com
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