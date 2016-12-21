В Колумбии пять человек погибли в результате крушения грузового самолета

В районе города Пуэрто-Карреньо на востоке Колумбии во вторник, 20 декабря, разбился грузовой самолет.

По данным Управления гражданской авиации страны, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пять из которых погибли. Единственный выживший был отправлен в местную городскую больницу.

Boeing 727 авиакомпании "Аэросукре" (Aerosucre) с регистрационным номером HK-4544 должен был лететь из Пуэрто-Карреньо в колумбийскую столицу Боготу, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook. Грузовой самолет разбился 20 декабря в 17:23 по местному времени (01:23 21 декабря по Москве).

Катастрофа произошла через три минуты после вылета судна из аэропорта Херман Олано, обслуживающего город Пуэрто-Карреньо в департаменте Вичада. После удара о землю самолет загорелся. Информация о причинах инцидента пока не обнародована.

В результате погибли 5 членов экипажа. Среди них капитан Хайме Кантильо, второй пилот Маурисио Гузман, бортинженер Педро Дуарте, товароотправитель Фелипе Варгас и оператор вилочного погрузчика Нельсон Давид Рохас.

Выжить удалось авиатехнику Диего Армандо Варгас Браво. Пострадавшего сразу же направили в городскую больницу Сан Хуан де Диос. В сообщении ведомства отмечается, что выжившего члена экипажа должны были в ближайшие часы после крушения самолета доставить в Боготу.

При этом изначально портал El Tiempo сообщал о трех погибших в результате крушения самолета членах экипажа, двух раненых и одном пропавшем без вести.

Катастрофа произошла примерно в 17 км от аэропорта. На место крушения выехали пожарные бригады, а также глава Управления гражданской авиации Колумбии Альфредо Боканегра. Он отдал распоряжение сотрудникам Министерства авиационной безопасности в Боготе немедленно отправиться на место происшествия для расследования инцидента.