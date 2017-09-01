В документе подчеркивается, что "смертные приговоры должны быть приведены в исполнение в любое время и в любом месте без дальнейших разбирательств". Осужденные в КНДР журналисты находятся в Южной Корее.
Гнев режима в КНДР вызвали рецензии на книгу
Гнев северокорейских властей вызвали их рецензии на книгу британских журналистов Дэниэла Тудора и Джеймса Пирсона "North Korea Confidential", выпущенную в 2015 году. В этой книге британцы описывают роль рыночных механизмов в повседневной жизни северокорейцев и, в частности, упоминают о популярности южнокорейских сериалов в КНДР и трендах моды.
Южнокорейские газеты "Чосон ильбо" и "Тона ильбо" напечатали рецензии на корейское издание этой книги и ее обложку, на которой изображен северокорейский герб, где красная звезда заменена на знак доллара. Суд в Пхеньяне расценил это как "жалкую очернительскую кампанию". Эти журналисты "зашли столь далеко, что даже оклеветали и оскорбили неприкасаемое название нашей страны и ее национальных символов", — отмечается в судебном приговоре.
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