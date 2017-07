В китайских соцсетях запретили изображение Винни-Пуха

Записи с упоминанием и изображением Винни-Пуха начали удалять из китайского аналога твиттера Sinai Weibo и из мессенджера WeChat.

Официально о запрете на использование изображения медведя или на его упоминание власти Китая не сообщали. По информации FT, причиной удаления сообщений могло стать сравнение пользователями соцсетей внешнего вида Винни-Пуха с внешностью председателя КНР Си Цзиньпина.

Front page of the Financial Times, London edition, for Monday 17 July 2017 pic.twitter.com/RVBekLVMaz