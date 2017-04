В Китае провели испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии

Модель самолета AG600, способного взлетать с водной поверхности и приземляться на нее, создали китайские конструкторы. Наземные испытания прошли в городском округе Чжухай на юге Китая.

Пилоты самолета проверили его маневренность в воздухе и протестировали работу бортовых систем. По их словам, самолет готов к своему первому полету. Первый полет самолета над землей запланирован на май 2017 года, а над водой AG600 испытают осенью.

Крупнейший в мире самолет-амфибия предназначен для нужд гражданской авиации. В частности, его планируют использовать при тушении лесных пожаров. Строительство AG600 завершилось летом 2016 года. По размеру гидросамолет сопоставим с самолетом Boeing 737. Его длина составляте почти 37 метров, размах крыла — 39 метров.

China's large amphibious aircraft AG600 on Saturday successfully conducted its first glide test.https://t.co/15ORVPD8xA pic.twitter.com/Pf3o22l9VK

— China Plus News (@ChinaPlusNews) April 29, 2017