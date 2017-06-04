В киевском аэропорту задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

Прилетевший из Анкары 33-летний мужчина подозревается в террористической деятельности.

При попытке пересечь украинскую границу в киевском аэропорту был задержан гражданин РФ, находящийся в международном розыске. В субботу, 3 июня, 33-летний мужчина прилетел рейсом из Анкары, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается далее в сообщении, россиянин числится в базе данных Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности. О задержании проинформировано украинское бюро Интерпола.