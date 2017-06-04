В киевском аэропорту задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

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Deutsche Welle
воскресенье, 4 июня 2017 г. 09:17
Прилетевший из Анкары 33-летний мужчина подозревается в террористической деятельности.
Naujausias Kijevo Borispolio oro uosto terminalas
© RIA/Scanpix

При попытке пересечь украинскую границу в киевском аэропорту был задержан гражданин РФ, находящийся в международном розыске. В субботу, 3 июня, 33-летний мужчина прилетел рейсом из Анкары, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается далее в сообщении, россиянин числится в базе данных Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности. О задержании проинформировано украинское бюро Интерпола.

Deutsche Welle
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