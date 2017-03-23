В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы России Вороненкова

В центре Киева убит бывший депутат российской Государственной думы Денис Вороненков.

К этому моменту известно, что он был застрелен неизвестным на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace.

"Установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка", - написала руководитель пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик в своей странице в "Фейсбуке".

В киевской полиции сообщили, что нападавший был ранен.

"Раненые - нападавший и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной", - сообщил глава киевской полиции Крищенко.

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал к себе главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства в центре Киева, сообщает агентство УНИАН.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".

Мотивы и обвинения

По словам главы киевской полиции, в качестве основного мотива нападения рассматривается заказное убийство. "Заказное - это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность погибшего и его деятельность", - заявил Андрей Крищенко.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что убийство может быть "расправой над человеком, раскрывала диверсии российских властей на территории Украины".

"Лично я убежден в том, что это может быть циничной показательной местью - смертной казнью российский спецслужб", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Генпрокурор Украины заявил, что связывает убийство экс-депутата с тем, что Вороненков проходил свидетелем по делу Януковича. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийство Дениса Вороненкова можно поставить "в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета".

"Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат", - написал Геращенко у себя в "Фейсбуке".

В российской Госдуме заявили, что убийство Вороненкова - провокация украинских спецслужб.

"Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый", - сказал член фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко в эфире "России 24".

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, что в момент убийства Вороненков шел на встречу с ним. "Он шёл на встречу со мной. Нет слов. [...] Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал он в "Фейсбуке".

"Я в шоке. Ни один человек не может быть лишён жизни, независимо от его взглядов", - сказал Би-би-си депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Он считает, что правоохранительным органам нужно обратить внимание на две версии.

"Нужно проработать версию о его работе до депутатства, в лихие 90-е. Материальные претензии были к нему и во время его работы депутатом. Вторая версия - политическая. На Украине беспредел, фашиствующая власть. Нужно отбросить все и совместно расследовать эту трагедию", - заявил Рашкин.