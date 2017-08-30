"Журналист была захвачена неизвестными в центре города, ее посадили в машину. Связаться с Анной невозможно", - говорится в сообщении телеканала.

"Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - сказала ведущая выпуска новостей.

В СБУ, комментируя ситуацию "Украинской правде", подтвердили факт задержания и заявили, что "все происходит в рамках законодательства", не раскрыв других подробностей.

В сюжете Первого канала говорится, что ранее Курбатовой поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она доказывала, что для многих это "грустный праздник".

Накануне, 29 августа, у нее вышел сюжет о высылке из Киева испанских журналистов. "По совпадению как раз сегодня вскрылось истинное отношение украинских властей к одной из основных европейских ценностей. Двое журналистов из Испании, которые много раз были в Донбассе и отражали позиции обеих сторон конфликта, задержаны в Киеве и высланы на родину", - говорится в репортаже Курбатовой, опубликованный на сайте телеканала.

В репортаже сообщалось, что Киев "пытается сохранить лишь видимость демократического европейского государства", а на самом деле борется со свободой слова, что "не очень вписывается в идею "Украина - це Европа".

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. "Пока нет никакой информации. Но, безусловно, прикладываем все усилия, чтобы прояснить ситуацию", - приводит РБК слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Курбатова 26 августа попала в базу данных скандально известного центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".

Авторы сайта обвинили журналистку в манипулировании информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде в честь Дня независимости Украины, который вышел 24 августа на Первом канале. "Миротворец" называет Курбатову сотрудницей "России 1".

Украина последовательно борется с журналистами, которых считает обслуживающими российскую пропаганду. В июне из страны выдворили журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия 24" Марию Князеву, которую обвинили в том, что она, работая на каналах под псевдонимом Саушкина, с помощью пророссийски настроенных журналистов собирала информацию и использовала ее для тенденциозного освещения ситуации на Украине.

В июле 2015 года из Киева сотрудники СБУ депортировали журналистку Первого канала Александру Черепнину, а в феврале того же года задержали и выслали корреспондента телеканала НТВ Андрея Григорьева и корреспондента Первого канала Елену Макарову, обвинив в антиукраинской деятельности.

На Украине запрещено большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, "ТВ Центр", "Россия-1", "Россия 24", ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН ТВ, LifeNews, RT, РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции попали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион", "Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Эксперт" Валерию Фадееву, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.