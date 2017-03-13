В Киеве радикалы замуровали центральное отделение "Сбербанка"

В украинской столице Киеве активисты "Гражданского корпуса", требующие ухода с украинского рынка российских банков, заложили бетонными блоками вход в головной офис украинской "дочки" "Сбербанка".

"Гражданский корпус", созданный на базе националистической организации "Азов", обещает круглосуточно блокировать офис, пока Нацбанк Украины не отзовет у Сбербанка" лицензию, а Верховная Рада не примет закон о запрете работы на Украине российских банков.

Активисты заблокировали "десятки" банкоматов российских банков, сообщает сайт украинского батальона "Азов". По его данным, витражи, двери банков и банкоматы заклеили наклейками с надписью "#rusbankover". Также нападавшие залили банкоматы монтажной пеной.

Руководитель пресс-службы "Сбербанка" Александр Базиян заявил РБК, что компания "не комментирует" сообщения о блокировке банкоматов российских банков на Украине.

Ранее к закрытию российских банков на Украине призвал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. "Сбербанк" РФ должен быть изгнан из Украины", - написал он на своей странице в Twitter. Также на Украине звучали призывы к Национальному банку страны ввести санкции против "Сбербанка", напоминает украинское агентство УНИАН.

Поводом для этого послужили сообщения в российских СМИ о том, что "Сбербанк" якобы начал обслуживать в своих отделениях клиентов, которые предоставляют паспорта граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В частности, об этом сообщало 7 марта агентство ТАСС. Пресс-служба украинского филиала российского банка заявила, что "Сбербанк" неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства, передает УНИАН, отмечая, что эту информацию подтвердили и в центральном офисе финучреждения. "Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях", - говорится в сообщении банка.

Тем не менее штаб блокады Донбасса дал украинскому правительству две недели для закрытия всех отделений "дочки" "Сбербанка" в стране, сообщает телеканал "112 Украина". "Мы даем две недели вкладчикам "Сбербанка России" на то, чтобы (они) изъяли оттуда (свои) средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине", - пригрозил 10 марта начальник штаба Анатолий Виногродский.