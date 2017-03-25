В субботу, 25 марта, во Владимирском соборе в Киеве простились с Денисом Вороненковым. Бывший депутат Госдумы России был застрелен в центре Киева 23 марта.

В субботу, 25 марта, во Владимирском соборе в Киеве простились с Денисом Вороненковым. Бывший депутат Госдумы России был застрелен в центре Киева 23 марта.

Денис Вороненков давал показания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и критиковал власти России.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал убийство казнью свидетеля, связав его с Кремлем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал версию о российском следе абсурдной.

Проститься с Денисом Вороненковым пришел, в частности, журналист Дмитрий Гордон.

Накануне убийства Денис Вороненков дал большое интервью изданию "Гордон", которое стало его последним интервью.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова: убийство в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, а также убийство его как свидетеля по делу о контрабанде в структуре Федеральной службы безопасности России.

Луценко также сообщил, что показания Дениса Вороненкова против Виктора Януковича будут использованы в деле против бывшего президента Украины.

Дениса Вороненкова похоронили в Киеве.