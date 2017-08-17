В Киеве открыт памятник воинам АТО: меч вонзен в карту России

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Deutsche Welle
четверг, 17 августа 2017 г. 12:05
В Киеве открыт памятник украинским воинам, которые погибли во время конфликта в Донбассе. Официально он называется памятник воинам АТО. Его установку долгое время не могли согласовать с городскими властями. А вид памятника вызвал возмущение в России.
© Sputnik / Scanpix

Верхняя часть гранитного монумента выглядит как меч, на рукоятке которого изображен трезубец. Меч вонзен в изображение карты Российской Федерации (без Крыма). На постаменте — изображение ангела-хранителя с сине-желтыми крыльями. Общая высота памятника — 2,5 метра.

По словам одного из инициаторов установки монумента, представителя общественной организации "Общество ветеранов АТО" Евгения Яранцева, он символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".

Деньги на изготовление памятника (120 тысяч гривен) полгода собирали волонтеры и воины-добровольцы. Установка памятника является инициативой общественных организаций, а не украинской власти.

Памятник был установлен по инициативе общественных организаций
Как сообщили украинские СМИ, в открытии монумента приняли участие представители таких неправительственных организаций, как "Украинский центр адаптации ветеранов АТО", "Бюро по вопросам защиты экологии и здоровья", "Общество ветеранов АТО", международный благотворительный фонд "Будущее".

Памятник установлен в Святошинском районе украинской столицы, на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Как заявил украинским СМИ Яранцев, "власть Киева, непосредственно Святошинского района, представители "Киевводоканала" только мешали установке памятника. Власть ссылалась на наличие в этом месте коллектора, который якобы надо будет ремонтировать в любой момент".
По его словам, в центре Киева памятник установить было практически невозможно, так что пришлось делать это в одном из спальных районов города.

Открытие памятника в Киеве вызвало ажиотаж среди российских политиков. Например, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал монумент "редким сочетанием ненависти и хамства". По его словам, "нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима".

В свою очередь депутат, член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что "подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны нашего государства, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН". Вонзенный в карту РФ меч он считает "выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии в отношении России".

Deutsche Welle
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