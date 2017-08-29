В новом законопроекте о реинтеграции Донбасса Россию впервые объявят страной-агрессором. Об этом рассказала представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает «Пятый канал».
© DELFI / Šarūnas Mažeika


По ее словам, законопроект на 99,9% готов к внесению в украинский парламент.

В законопроекте прописано право Украины обороняться и не нести ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях.

«На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона», — подчеркнула Луценко.

Закон о реинтеграции Донбасса касается государственной политики и ее направления на восстановление Донбасса и возвращения его, уточнила Луценко. Она рассказала, что украинские власти консультировались по поводу этого законопроекта с партнерами по «нормандскому формату». В консультации приняли участие и эксперты из США.

В июле телеканал «Громадське» опубликовал текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. В документе говорится, что Россия «осуществляет вооруженную агрессию против Украины» и «временную оккупацию частей ее территории».

Телеканал "Дождь"
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