В Кении суд запретил закрывать один из крупнейших в мире лагерей беженцев

Кенийский суд посчитал неконституционными планы правительства закрыть лагерь для беженцев Дадааб. В нем размещены несколько сотен тысяч человек, преимущественно из Сомали.

Высокий суд Кении в четверг, 9 февраля, признал незаконным решение властей закрыть один из крупнейших в мире лагерей беженцев, расположенный в поселении Дадааб в 100 километрах от границы с Сомали.

Суд постановил, что планы правительства нарушают конституцию страны, а министерство внутренних дел превысило свои полномочия.

Кроме того, суд признал незаконными планы властей выслать беженцев, посчитав это целенаправленными репрессиями против сомалийцев. Он распорядился сохранить комиссию по работе с беженцами, которую власти собирались расформировать.

Правительство в Найроби намерено обжаловать решение Высокого суда. Власти страны указывают, что в Сомали имеются собственное правительство и президент и что ситуация в этой стране достаточно стабильна, чтобы беженцы могли вернуться туда.

Кенийское правительство твердо намерено закрыть лагерь Дадааб, поскольку считает, что его используют исламисты для вербовки новых боевиков и подготовки терактов в Кении.

Правозащитники утверждают, что от планов Найроби пострадают сомалийцы, которые бегут из своей страны из-за бедности и атак исламистов. Лагерь в Дадаабе долгое время считался самым крупным в мире по численности обитателей.

В 2011 году, когда конфликт в Сомали предельно обострился, в этом лагере нашли убежище около 580 тысяч человек. В прошлом году их число достигало, по разным данным, от 250 до 350 тысяч. Кенийские власти хотят закрыть лагерь к маю 2017 года, а сотни тысяч сомалийских беженцев отправить на родину.