В Кембридже задумались о создании "вакцины" от фейков

Широкое распространение в интернете фальшивых новостей привлекло внимание ученых. Специалисты университета Кембриджа задумались о создании своего рода вакцины от фейковых новостей в интернете.

Ученые полагают, что различные структуры могут бороться с попытками дезинформировать людей об их деятельности, самостоятельно публикуя дезинформацию - но в небольших количествах и с немедленным разоблачением.

По мнению ученых, это помогает повысить бдительность реципиентов и делает их менее падкими на фальшивые новости с яркими заголовками. Эффективность такого метода пока подтверждена только одним экспериментом.

В его рамках 2 тысячам американцев показали два утверждения о глобальном потеплении, одно из которых основывалось на научных фактах, а второе, якобы опровергавшее их, не было основано вообще ни на чем.

В большинстве случаев участники эксперимента принимали дезинформацию за правду. Но количество доверчивых читателей резко уменьшалось, если вместе с первым, истинным сообщением они получали предупреждение о возможной попытке их дезинформировать.

Фейковые новости давно получили широкое распространение в интернете, но в 2016 году эта проблема вышла на новый уровень, так как такая дезинформация стала активно использоваться в ходе предвыборной кампании в США.

В частности, в интернете появлялись сообщения, в которых утверждалось, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон продавала оружие радикальным исламистам, а кандидата от республиканцев Дональда Трампа поддержал папа римский, хотя это не так.

Все эти сообщения внушали многим пользователям соцсетей доверие, они набирали множество просмотров, лайков и репостов.

В Германии в канун парламентских выборов уже подумывают над созданием отдельной службы по борьбе с фейками.