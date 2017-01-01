В Кельне в новогоднюю ночь превентивно задержали сотни мигрантов

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NEWSru.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 17:40
В немецком городе Кельн в новогоднюю ночь полиция задержала несколько сотен человек, предположительно, имеющих африканские корни. Задержания мигрантов стали частью операции по предотвращению насилия и грабежей - как это произошло в первую ночь 2016 года.
Vokietijos policija
© Reuters/Scanpix

РИА "Новости" со ссылкой на АР передает, что полиция задерживала мужчин на двух основных железнодорожных станциях города. У них проверяли документы для установления личности, некоторых допрашивали.

Власти направили на дежурство по всему городу более 1,5 тысячи полицейских после того, как в 2016 году подверглись критике в связи с частыми нападениями сексуального характера, а также грабежами. Большинство обвиняемых были мигрантами из стран северной Африки.

При этом в нынешнем году некоторые жители Кельна утверждали, что полиция задерживает людей лишь на основании внешности.

АР сообщает, что к утру воскресенья полиция получила сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кельне. Один мужчина был арестован.

Кельн, четвертый по размерам населения город Германии, считается очень многонациональным и толерантным городом.

В новогоднюю ночь 2016 года там произошли массовые нападения на жительниц и жителей со стороны мигрантов и беженцев. После этого городская полиция разработала новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников. В рамках инициативы было предложено вывести для патрулирования улиц в новогодние праздники более тысячи полицейских.

NEWSru.com
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