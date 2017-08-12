В Казахстане силовики получили полный контроль над интернетом и мобильной связью

Власти Казахстана перевели гражданскую государственную техническую службу, отвечающую за информатизацию, связь и телерадиовещание, в подчинение Комитета национальной безопасности (КНБ). Таким образом, силовики получили полный контроль над интернетом, мобильной связью и телерадиовещанием в пределах страны.

"Работа следователя КНБ намного упрощается и облегчается. Если раньше ему приходилось для согласования постановления на проведение того или иного оперативно-технического мероприятия бегать по двум адресам в суд и Министерство информации и коммуникаций Казахстана, то теперь достаточно и одного суда", - приводит слова полковника КНБ в отставке Арата Нарманбетова "Новая газета".

Как отмечают специалисты, эти изменения являются однозначным и ожидаемым расширением полномочий КНБ. В начале этого года президент Нурсултан Назарбаев поручил создать систему "Киберщит Казахстана", которая защитила бы компьютеры страны от хакеров.

13 июля во время празднования 25-летия КНБ Назарбаев в своей речи о "врагах" Казахстана перечислил международный терроризм, гибридные войны и неких внутренних противников. При этом глава государства посоветовал силовикам "держать порох сухим".

Происходящее в Казахстане утверждение КНБ в качестве основной силовой структуры является шагом к диктатуре спецслужб, заявил директор Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис. "Никаких возможностей контроля КНБ и его поступков больше не существует. Это абсолютно политический шаг, и ссылки на то, что так можно эффективнее бороться с терроризмом и экстремизмом, меня лично не устраивают", - пояснил он.

По его словам, КНБ является инструментом в руках той части элиты, которая сейчас находится наверху. "Усиление КНБ не только средство разборок с другой частью элиты, но и средство против системы коммуникаций вообще. Для нынешней власти интернет и соцсети - это источник опасности, "майдана", в отношении которого уже есть паранойя, и теперь есть возможность рубильник если не совсем выключить, то "приглушить". Благо, опыт Китая в этом отношении есть", - резюмировал Жовтис.

В прошлом году государственным служащим в Казахстане запретили пользоваться смартфонами, смарт-часами и планшетами на работе. Тогда чиновники объясняли это участившимися случаями утечки служебной информации через мобильное приложение WhatsApp.

Решение распространилось на всех сотрудников и посетителей государственных учреждений. В фойе некоторых госорганов были установлены камеры хранения для мобильных устройств. Запрет коснулся устройств, оснащенных интернет-модулями, фото- и видеокамерами. Однако в зданиях ведомств по-прежнему разрешают использование мобильных устройств с функциями звонка и отправки SMS-сообщений.