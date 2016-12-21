В Казахстане началась масштабная операция против экстремистов

Как говорится в заявлении на сайте комитета, операция проводится одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и в городе Алма-Ате.

Задержаны уже 16 человек, в их домах ведутся обыски и "иные оперативно-следственные и процессуальные действия". Им предъявлены обвинения в разжигании религиозной розни.

Организация "Ат-Такфир уаль-Хиджра" запрещена в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и ряде других стран, сообщают в КНБ.

Идеология движения "Ат-Такфир уаль-Хиджра" строится на предъявлении "обвинения в неверии", или такфира своему государству. Приверженец такфиризма должен выехать в другую страну с шариатским правлением, получить там военный опыт и вернуться на родину для участия в джихаде.

Несмотря на то, что некоторые последователи такфиризма отвергают насильственные действия, именно этой идеологии придерживается большинство исламских экстремистов, в том числе сторонники запрещенного в России и других странах "Исламского государства".

Такфиризм считается еретическим нововведением в исламе. В 2005 году по инициативе иорданского короля Абдаллы II более 500 богословов и мусульманских политических лидеров подписали "Амманское послание", осуждающее исламский экстремизм и объявляющее последователей такфиризма вероотступниками.