В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

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Deutsche Welle
суббота, 28 января 2017 г. 11:35
Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.
© AP

В Калифорнии в субботу, 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата).

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей. - Ред.) и третий по площади территории.

Deutsche Welle
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В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США (6)

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США
Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.

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