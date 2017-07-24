В Кабуле в результате подрыва смертника погибли 24 человека

В Кабуле в понедельник, 24 июля, смертник совершил самоподрыв в автомобиле. В результате взрыва в западной части афганской столицы погибли 24 человека, еще 40 получили ранения. Первоначально сообщалось о 12 жертвах теракта.

Представитель пресс-службы министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил Reuters, что число погибших в результате взрыва может увеличиться. Полиция оцепила место теракта. По данных полицейских, цель атаки пока неясна.

Неподалеку от места взрыва находится дом заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика. Также в этом районе живут представители множества преимущественно шиитских хазарских общин.

Очередной теракт произошел спустя две недели после того, как террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на мечеть в афганской столице, в результате которого погибли четыре человека.

За первую половину 2017 года в Афганистане были убиты 1662 мирных жителя. На долю Кабула приходится по меньшей мере 20% всех жертв среди гражданского населения в этом году. В это число входят 150 погибших во время теракта в афганской столице в конце мая, который признали самым смертоносным с 2001 года.

В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении альянса увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с ухудшением ситуации в этой стране. Глава военного блока отметил, что речь не идет о возобновлении боевой операции, а лишь о консультировании, обучении и поддержке афганских военных.

При этом в середине июня в прессу просочилась информация о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил министру обороны Джеймсу Мэттису изменять численность военных США в Афганистане. После этого СМИ сообщили, что США планируют увеличить свой воинский контингент в республике на четыре тысячи человек. В Пентагоне это опровергли, говоря, что решение пока не принято.