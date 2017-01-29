В Йемене погиб десантник США и убиты 14 боевиков "Аль-Каиды"

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bbcrussian.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 17:40
Американское военное командование сообщило, что в ходе операции по высадке спецназа в Йемене погиб один военнослужащий США, еще трое получили ранения.
Karas Jemene
© AP/Scanpix

Операция была направлена против боевиков "Аль-Каиды", укрывавшихся в округе Якла в провинции Эль-Бейда. По сообщению военных, в ходе боя, продолжавшегося 45 минут, были убиты 14 боевиков, среди них три лидера "Аль-Каиды", в том числе и Абдулрауф Дахаб.

Один американский самолет, участвовавший в этой операции, совершил жесткую посадку, во время которой пострадало несколько человек. В операции также участвовало несколько ударных вертолетов "Апач" и беспилотников.

Ранее местные источники заявляли о том, что погиб 41 боевик и 16 мирных жителей. Местный чиновник заявил, что вертолеты нанесли удары по больнице, школе и мечети. Независимых подтверждений этих заявлений нет.

Нынешний рейд стал первым после прихода 20 января в Белый дом Дональда Трампа и, как указывают обозреватели, он демонстрирует его намерение принимать более решительные меры против джихадистских группировок.

"Аль-Каида", воспользовавшись царящим в последние два года в стране беспорядком, укрепила свои позиции в южных и юго-восточных провинциях Йемена.
В Йемене силы, верные законно избранному президенту страны Али Абдале Салеху (которого поддерживает как Запад, так и коалиция во главе с Саудовской Аравией) воюют повстанцами-хуситами.
Иран отвергает обвинения в том, что оказывает поддержку повстанцам.

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