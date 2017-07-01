В Италии задержали подозреваемого в убийстве фоторепортера Роккелли под Славянском в мае 2014

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NEWSru.com
суббота, 1 июля 2017 г. 15:26
Итальянские правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым погиб в Донбассе в 2014 году. Газета Corriere della Sera называет подозреваемого живущим в Италии гражданином Украины, бывшим служащим одного из подразделений Нацгвардии. Позже заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал имя задержанного: это Виталий Маркив.
© LaPresse/Scanpix

Мужчину арестовали в пятницу в Болонье при координации карабинеров из Милана и Павии по результатам расследования прокуратуры, которая установила ответственность италоукраинца за убийство Роккелли и Миронова.

Предполагаемым преступником оказался молодой человек итальяно-украинского происхождения, который, отмечает издание, прибыл на Украину в 2013 году и участвовал в столкновениях на Майдане. После начала вооруженного конфликта в Донбассе он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать, передает РИА "Новости".

В мае 2014 года под Славянском, в селе Андреевка, в ходе минометного обстрела были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. По словам очевидцев, в ходе обстрела рядом с ними упали 40-60 мин. При минометном обстреле пострадал также и французский стрингер Вильям Рогульон, который с осколочным ранением ноги был доставлен в больницу.

Гибель Роккелли и Миронова стала первым подобным инцидентом среди журналистов с момента начала АТО на юго-востоке Украины.

Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.

NEWSru.com
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В Италии задержали подозреваемого в убийстве фоторепортера Роккелли под Славянском в мае 2014 (3)

В Италии задержали подозреваемого в убийстве фоторепортера Роккелли под Славянском в мае 2014
Итальянские правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым погиб в Донбассе в 2014 году. Газета Corriere della Sera называет подозреваемого живущим в Италии гражданином Украины, бывшим служащим одного из подразделений Нацгвардии. Позже заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал имя задержанного: это Виталий Маркив.

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