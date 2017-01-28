В Италии вновь начнется судебный процесс против Берлускони

Прокуратура обвиняет экс-премьера Италии в подкупе свидетелей на процессе по "делу Руби", который прошел в 2014 году и закончился оправданием Берлускони.

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони вновь предстанет перед судом. В субботу, 28 января, суд в Милане начал судебное разбирательство в отношении экс-премьера, который подозревается в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, известному как "дело Руби".

Тем самым суд удовлетворил запрос прокуратуры, утверждающей, что Берлускони заплатил свидетелям в общей сложности 10 миллионов евро, при этом сама Руби получила 7 миллионов евро. Политик отвергает эти обвинения. Новый процесс начнется 5 апреля.

Речь идет о деле марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруг, более известной как Руби, по которому суд в Милане в 2014 году вынес оправдательный приговор. Политика обвиняли в том, что во время вечеринок на его вилле Берлускони многократно вступал в интимные отношения с несовершеннолетней танцовщицей и платил ей за секс. Кроме того, он злоупотребил служебным положением, пытаясь добиться ее освобождения из полиции, когда Руби была задержана по подозрению в краже. В 2015 году Верховного суда окончательно оправдал Берлускони по "делу Руби".