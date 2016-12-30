В Италии умер создатель Kinder Surprise

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NEWSru.com
пятница, 30 декабря 2016 г. 18:17
В больнице города Павия на севере Италии в четверг, 29 декабря, в возрасте 83 лет умер создатель яйца Kinder Surprise Уильям Салис, сообщает газета Corriere Della Serra.
© Vida Press

Салис стал работать на кондитерский концерн Ferrero в 1960 году, сделался правой рукой владельца Микеле Ферреро и проработал там более 40 лет до пенсии в 2007 году.

Госпитализированный в клинку после инсульта изобретатель, запатентовавший Kinder Surprise, почти на два года пережил Микеле Ферреро, который умер 14 февраля 2015 года в возрасте 89 лет.

Сам Салис умер, по сообщению газеты, накануне во второй половине дня в больнице, где провел после госпитализации длительное время, по данным La Repubblica, - ночью.

Kinder Surprise (Kinder Sorpresa, по-итальянски) - шоколадное яйцо с маленькой игрушкой внутри - был изобретен в 1974 году и изначально предназначался детям, однако затем стал популярен среди взрослых коллекционеров. Производитель хотел заставить потребителей покупать пасхальные яйца не только на Пасху и этот замысел удалось реализовать с помощью идеи класть внутрь яйца подарок.

"Настоящим изобретателем был Ферреро, я был только исполнителем", - скромно отзывался Салис о своем шоколадном яйце, популярности которого, как пишет газета, немало способствовала нищета 1970-х, когда не было магазинов игрушек.

Рождение яйца было описано в книге Джиджи Падовани "Нутелла", вышедшей в 2004 году, так: "Король Nutella объявил своим коллегами: "Знаете, почему дети так любят пасхальные яйца? Потому что у них сюрпризы внутри... Знаете, что мы сделаем? Сделаем им Пасху каждый день".

Ferrero, помимо Kinder Surprise, производит шоколадную пасту Nutella, конфеты Rafaello и Ferrero Rocher, Кinder Chocolate и Tic-Tac. Ферреро стал первым итальянским производителем после Второй мировой войны, которому удалось организовать собственную кондитерскую индустрию и открыть представительства за рубежом. Состояние ему сделали яйцо и паста, созданная в 1964 году.

Уильям Салис участвовал также в создании многих продуктов, в том числе Ferrero Rocher и шоколадных конфет Pocket Coffee.

Он был уроженцем Турина, последние годы провел в Лоано, где учредил фонд Color Your Life, поддерживающий итальянских подростков, пытающихся применить свои таланты в разных сферах промышленности. Похороны его пройдут в субботу утром, 31 декабря, в коммуне Казеи-Джерола в регионе Ломбардия в Павии, прощание состоится в церкви Иоанна Крестителя.

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В больнице города Павия на севере Италии в четверг, 29 декабря, в возрасте 83 лет умер создатель яйца Kinder Surprise Уильям Салис, сообщает газета Corriere Della Serra.

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