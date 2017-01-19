В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек

В Италии снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola, расположенный в провинции Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, сообщает RaiNews24. О сходе лавины сообщили два постояльца отеля.

По последним данным, в здании оказались заблокированы более 20 человек, в том числе двое детей. Часть строения оказалась разрушена лавиной, сход которой в среду вечером спровоцировали подземные толчки.

Спасатели пытаются добраться до здания. Сначала сообщалось, что телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают. Однако затем от постояльцев гостиницы пришло сообщение: "Помогите, мы умираем от холода".

Сотрудники служб спасения находятся примерно в пяти километрах от погребенного под снегом отеля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. По информации агентства, спасатели из-за погодных условий не могут применять специальную технику и пытаются на лыжах добраться до отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря.

"Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах" — приводит агентство слова командира горноспасателей.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.