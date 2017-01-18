В Италии произошло сильное землетрясение

В центральной Италии произошло сильное землетрясение. Зафиксированы три толчка магнитудой 5,6; 5,3 и свыше 5. Как передает корреспондент DW, в Риме приостановлена работа метрополитена.

В центральной Италии в среду, 18 января, произошло сильное землетрясение. Всего по состоянию на 14:00 мск зафиксировано три подземных толчка магнитудой 5,6; 5,3 и свыше 5. По сообщениям очевидцев, колебания почвы ощущались также и в Риме.

Как передает с места событий корреспондент DW, в столице Италии приостановлена работа метрополитена, доступ на станции перекрыт. В школах прерваны занятия, дети на всякий случай эвакуированы из зданий.

Как уточняет агентство ANSA, землетрясение затронуло области Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от города Асколи-Пичено на глубине 10 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.