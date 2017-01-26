В Италии назвали окончательное число жертв схода лавины на отель

В Италии завершена поисковая операция в погребенном под лавиной отеле Rigopiano: спасатели нашли еще два тела погибших. По завершении операции число жертв трагедии достигло 29, пропавших без вести больше нет, передает RAI News.

Спасатели обнаружили тела последних двух жертв схода лавины на отель Rigopiano в горном районе провинции Абруццо. Число погибших увеличилось до 29. Больше в списке пропавших без вести никого не осталось.

Тела мужчины и женщины были найдены в ночь на четверг, сообщает национальная пожарная служба. После их обнаружения известна судьба всех, кто находился в отеле, сообщает Рейтер.

Живыми ранее были найдены 11 человек. Поисковая операция продолжалась неделю, после того как лавина сошла с горы в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах и сдвинула с места трехэтажную гостиницу. Теперь поиски прекращены.

Прокуратура начала расследование произошедшего. Многие гости отеля хотели покинуть его, но не имели возможности, поскольку дороги были заблокированы снегом. Спасатели прибыли на место спустя десять часов после того как лавина обрушилась на Rigopiano. Им пришлось вручную разгребать тонны снега и камней на месте катастрофы.

Лавина сошла после серии сильных землетрясений, произошедших 18 января в центральной Италии.