В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков

Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри, и остается надежда, что люди под завалами могут быть живы. В настоящий момент судьба 20 человек остается неизвестной.

Лавина погребла под собой гостиницу 18 января. Многие постояльцы находились на первом этаже, ожидая эвакуации из-за произошедшего ранее землетрясения. Лавина общим весом около 120 тыс. тонн накрыла отель на скорости примерно 100 км/ч.

В течение последних месяцев в Италии было несколько сильных землетрясений. С августа по октябрь прошлого года на Апеннинах трижды были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6 баллов. Эксперты предполагают, что напряжение на геологические пласты передалось на ряд разломов в горах Италии, что и привело к недавним землетрясениям.