В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков

DELFI
вторник, 24 января 2017 г. 15:00
В Италии спустя пять дней из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола удалось спасти трех щенков белой швейцарской овчарки, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.
© Reuters

Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри, и остается надежда, что люди под завалами могут быть живы. В настоящий момент судьба 20 человек остается неизвестной.

Лавина погребла под собой гостиницу 18 января. Многие постояльцы находились на первом этаже, ожидая эвакуации из-за произошедшего ранее землетрясения. Лавина общим весом около 120 тыс. тонн накрыла отель на скорости примерно 100 км/ч.

В течение последних месяцев в Италии было несколько сильных землетрясений. С августа по октябрь прошлого года на Апеннинах трижды были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6 баллов. Эксперты предполагают, что напряжение на геологические пласты передалось на ряд разломов в горах Италии, что и привело к недавним землетрясениям.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков

В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков
В Италии спустя пять дней из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола удалось спасти трех щенков белой швейцарской овчарки, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

Порошенко в Таллине: Украина не боится никого и готова защищаться (7)

Порошенко в Таллине: Украина не боится никого и готова защищаться
Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Эстонию в очередной раз заявил, что Украина никого не боится и готова защищаться от вторжения.

Эстонский премьер: нынешняя коалиция не решит проблему безгражданства

Эстонский премьер: нынешняя коалиция не решит проблему безгражданства
По словам премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса, в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства, передает rus.err.ee

Иракские военные приготовились возобновить наступление на Мосул

Mūšis Mosule
Наступление иракских войск на Мосул, который считается последним в стране оплотом экстремистской группировки "Исламское государство", может возобновиться в самое ближайшее время.

Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 млн долларов (4)

Flag of Palestine
Администрация Барака Обамы буквально в последние часы перед его уходом с поста президента выделила Палестинской автономии 221 млн долларов, передает агентство Associated Press.
Facebook друзья
Rambler's Top100