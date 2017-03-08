В Италии 8 марта отметили забастовками против дискриминации и гендерного насилия

В Италии, где день 8 марта называется Festa Della Donna и считается днем борьбы за права женщин, проходят забастовки, марши и демонстрации против дискриминации и гендерного насилия. В итальянской столице Риме из-за протестов парализовано движение транспорта, сообщает La Reppublica.

Профсоюзы объявили 24-часовую забастовку, призвав в этот день не работать, а выходить на улицы в защиту прав и против насилия над женщинами. К забастовке, помимо сотрудников общественного транспорта, присоединились школы и медицинские учреждения.

В Риме акции привели к отмене маршрутов общественного транспорта — закрыты все три линии метро, не работает железная дорога Рим — Лидо, соединяющая Рим с Остией, остановились автобусы и трамваи, сообщает Il Fatto Quotidiano.

К акции присоединился Турин, женщины вышли на улицы в Болонье, а полиция проводит акцию по борьбе с насилием в отношении женщин под названием "Это не любовь". Забастовки против насилия и за безопасность на работе проходят во Флоренции, Милане и Неаполе.

8 марта в Италии женщинам предоставляется бесплатный вход в музеи

Все женщины в этом году получили право бесплатно осматривать 8 марта любые культурные достопримечательности по всей стране. Как сообщает CNN, Министерство культуры Италии объявило о начале в 2017 году проекта "8 марта в музей" (8 Marzo al Museo).

Суть проекта не ограничивается бесплатным доступом в музеи, в культурных учреждениях в этот день делается особый упор на творения женщин — демонстрируются работы женщин-художников и работы, посвященные разным женщинам — "святым и проституткам, богиням и простолюдинкам, писательницам и поэтессам, матерям, Мадоннам и революционеркам".

Некоторые работы выкладываются в Instagram и twitter под тегом #8marzoalmuseo.

Обычно в этот день в Италии мужчины дарят женщинами мимозы — традиция, которая завелась после Второй мировой войны.