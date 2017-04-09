В Испании по запросу США задержали российского программиста

NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 12:21
В Испании задержали еще одного российского программиста, которого подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным с предполагаемым вмешательством российских властей в выборный процесс в США. Об этом RT рассказала жена задержанного Петра Левашова Мария.
© AP/Scanpix

По ее словам, ночью правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых семья Левашовых жила во время отдыха в Барселоне, и задержали ее мужа.

Левашова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Испании отобрали у них все электронные устройства. "Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве", - говорит она. Правоохранители "что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах", заявила она.

По ее данным, суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype. В ходе этого заседания было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в тюрьме в Барселоне.

Жена программиста уведомила российское консульство, где ей напомнили, что случай Левашова - не единичный. Сейчас программист ждет визита консула.

В январе здесь же, в Барселоне, был задержан еще один россиянин, которого США обвиняют в киберпреступлениях, - Станислав Лисов. Американские правоохранители считают его одним из самых важных хакеров и добиваются экстрадиции. В США ему грозит до 35 лет тюрьмы.

NEWSru.com
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В Испании по запросу США задержали российского программиста

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В Испании задержали еще одного российского программиста, которого подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным с предполагаемым вмешательством российских властей в выборный процесс в США. Об этом RT рассказала жена задержанного Петра Левашова Мария.

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