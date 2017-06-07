В Иране совершены нападения на парламент и мавзолей Хомейни

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bbcrussian.com
среда, 7 июня 2017 г. 09:42
Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране, сообщают иранские СМИ.
© Reuters / Scanpix

Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что в здание парламента ворвались несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Агентство Рейтер сообщило, что в результате стрельбы убиты два человека, в том числе сотрудник охраны здания парламента. По меньшей мере три человека ранены в перестрелке.

Информация о нападавших противоречива. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Примерно в это же время другая вооруженная группа ворвалась в мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, примерно в 20 километрах от здания парламента.

Как сообщил глава пресс-службы мавзолея Али Халили, один из нападавший открыл огонь, а затем привел в действие пояс смертника и погиб.

В результате нападения на мавзолей имеются пострадавшие, их число уточняется. По данным агентства ИЛНА, ранения получили пять человек.

По сообщению Персидской службы Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, в результате двух нападений были убиты семь человек, а в здании парламента продолжают удерживать заложников. Также был слышен звук взрыва в районе четвертого или пятого этажа здания.

По уточненной информации, среди напавших на мавзолей Хомейни были трое мужчин и одна женщина. Один из них привел в действие пояс смертника, другой - без взрывчатки - покончил с собой. Еще одному из нападавших удалось скрыться, его ищут.

По словам корреспондентов Персидской службы Би-би-си, жители Ирана шокированы произошедшим - они всегда гордились тем, что со времен окончания исламской революции 1979 года в их стране довольно безопасно по сравнению с соседями.

Скоординированная атака на парламент и мавзолей - первый случай нападения в Иране с участием смертников.

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