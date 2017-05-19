В Иране началось голосование на выборах президента страны

В Иране стартовали очередные выборы президента страны, избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (06:30 по московскому времени), сообщает местное информагентство Tasnim.

Одним из первых на выборах проголосовал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, он отдал свой голос на избирательном участке в Тегеране. Хаменеи опустил свой бюллетень в урну в присутствии десятков журналистов и фотографов. Он назвал выборы "благословением" и призвал иранцев прийти голосовать на них как можно раньше, дабы не откладывать этот акт добра.

"Я считаю, что президентские выборы очень важны. Судьба страны находится в руках всех людей, которые избирают главу исполнительной власти. Они (люди) должны обратить внимание на значимость этого действия", - заявил иранский Верховный лидер.

Нынешние выборы президента в Иране являются уже 12-ми в истории страны. Они проходят с 1979 года, когда в стране свершилась исламская революция, в результате которой была свергнута монархия. На высший пост претендуют четыре кандидата, в том числе действующий президент Хасан Роухани, Ибрагим Раиси, Мостафа Хашемитаба и Мостафа Ака-Мирсалим.

Еще два претендента, Исхак Джахангири и Мохаммад Багер Галибаф, были утверждены для участия в выборах, но позднее выбыли из президентской гонки, объявив о своей поддержке Роухани и Раиси соответственно. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад не был допущен для участия в выборах в качестве кандидата.

Фаворитами считаются баллотирующийся на второй срок действующий президент страны Хасан Рухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и кандидат от консервативного лагеря Эбрахим Раиси, которого активно поддерживают силовые структуры, в частности Корпус стражей Исламской революции.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура, набравших наибольшее число голосов.

Телеканал Press TV передает, что по всей стране открылось порядка 63 тысяч участков. Голосование на них продлится до 18:00 (16:30 по Москве), но, вероятно, работа избирательных участков будет продлена из-за высокой явки.

По официальным данным, число избирателей, имеющих право голоса, составляет свыше 56,4 млн человек. Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.

Западные СМИ отмечают, что для России нынешние выборы в Иране не представляют большого интереса. Во-первых, потому что президент Ирана - это влиятельная, но не самая сильная позиция. Все решения в конечном итоге принимает верховный лидер Али Хаменеи.

В то же время если Москва и вмешается в выборы, то ее интерес будет в том, чтобы поддержать нынешнего главу государства Хасана Роухани. Он является архитектором ядерного соглашения 2015 года, подписанного с мировыми державами, включая США и РФ. "Если непосредственные политические интересы России состоят в том, чтобы сохранить ядерное соглашение и заниматься войной в Сирии, конфигурация режима Тегерана ее вполне устраивает", - пишет Financial Times, на которую ссылается InoPressa.