В Иране арестован брат президента Рухани

"Вчера его отпустили под поручительство, но так как он не выполнил его условий, то был помещен под стражу", - цитирует Эжжеи РИА "Новости".
Он уточнил, что расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается: "Некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе".
Представитель судебных властей указал, что в случае внесения залога Ферейдуна освободят. Условия и сумму он конкретизировать отказался.
Как напоминает ТАСС, после победы Рухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе.
Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.