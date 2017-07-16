В Иране арестован брат президента Рухани

Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает IFP со ссылкой на официального представителя судебной власти Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи. Суть обвинений пока не уточняется.

"Вчера его отпустили под поручительство, но так как он не выполнил его условий, то был помещен под стражу", - цитирует Эжжеи РИА "Новости".

Он уточнил, что расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается: "Некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе".

Представитель судебных властей указал, что в случае внесения залога Ферейдуна освободят. Условия и сумму он конкретизировать отказался.

Как напоминает ТАСС, после победы Рухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе.

Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.