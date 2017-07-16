В Иране арестован брат президента Рухани

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NEWSru.com
воскресенье, 16 июля 2017 г. 17:55
Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает IFP со ссылкой на официального представителя судебной власти Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи. Суть обвинений пока не уточняется.
Hassanas Rouhani
© AP / Scanpix

"Вчера его отпустили под поручительство, но так как он не выполнил его условий, то был помещен под стражу", - цитирует Эжжеи РИА "Новости".

Он уточнил, что расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается: "Некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе".

Представитель судебных властей указал, что в случае внесения залога Ферейдуна освободят. Условия и сумму он конкретизировать отказался.

Как напоминает ТАСС, после победы Рухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе.

Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.

NEWSru.com
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