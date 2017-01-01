В Индонезии загорелся пассажирский паром: 23 человека погибли, около 100 спасены

NEWSru.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 12:24
В Индонезии недалеко от столицы страны Джакарты загорелся пассажирский паром, на борту которого было более 100 человек. Погибли 23 человека, остальных удалось спасти, передает Sky.
© Reuters/Scanpix

Паром Zahro Express направлялся из Джакарты в округ Тысячи островов на курортный остров Тидун. Пожар начался вскоре после отплытия. Представитель полиции Тысячи островов Ферри Будихарсо заявил, что причиной ЧП стало короткое замыкание.

Официальный представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии информировал, что в момент возникновения пожара не борту судна находилось более ста пассажиров. 96 человек удалось спасти, около 10 были госпитализированы.

Как сообщается, паром направлялся из Джакарты на курортный остров Тидун в округе Тысячи островов.

В островной Индонезии регулярно происходят ЧП с морскими судами и паромами. В качестве причин указывают на частую перегруженность судов, а также недостаток спасательных жилетов на борту, отмечает Sky.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тысячи людей в Гонконге требуют демократии (2)

Тысячи людей в Гонконге требуют демократии
В Гонконге несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации протеста.

Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты
С 1 января в Китае ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты.

Из тюрьмы в Бахрейне бежали обвиняемые в терроризме

Bahreino policija išvaikė sukilimo metinių protestą
Власти Бахрейна заявили, что некие вооруженные лица напали на тюрьму, где содержатся как обычные уголовники, так и люди, которым предъявлены обвинения в террористической деятельности.

Мир скорбит по поводу теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь (3)

R. T. Erdoganas
Народу Турции и властям страны продолжают поступать соболезнования от лидеров многих стран в связи нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, унесшим жизни 39 человек.

Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины (5)

Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины
Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Боеприпасы не были снаряженными, на их поиски отправлен минный тральщик, сообщило агентство Yonhap.
Facebook друзья
Rambler's Top100