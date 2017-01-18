В индийских самолетах появились места только для женщин

На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.

Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.

В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класса в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.

В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.

В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.