В индийских самолетах появились места только для женщин

 (2)
bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 17:55
Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия.
"Air India" lėktuvas
© AFP/Scanpix

На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.

Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.

В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класса в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.

В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.

В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Россия и Турция провели первую совместную операцию в Сирии

Россия и Турция провели первую совместную операцию в Сирии
Боевая авиация России и Турции в среду провела первую совместную операцию в Сирии против боевиков "Исламского государства" (запрещено в России и других странах).

Савченко исключили из комитета по нацбезопасности в Раде (9)

Nadija Savčenko
Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности исключил из своего состава депутата Надежду Савченко, после того как она опубликовала список украинских военнослужащих, которые находятся в плену у вооруженных формирований на востоке страны.

В США умерла самая старая горилла в мире (5)

Gorila
В США в возрасте 60 лет умерла самая старая горилла в мире, сообщили в зоопарке и аквариуме города Колумбус в штате Огайо.

В индийских самолетах появились места только для женщин (2)

Air India lėktuvas
Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия.

В Германии определили дату выборов в бундестаг (4)

Balsavimas
Правительство Германии предлагает провести выборы в бундестаг 24 сентября. Формально эту дату должен утвердить еще федеральный президент.
Facebook друзья
Rambler's Top100