В Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi

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bbcrussian.com
среда, 1 марта 2017 г. 11:09
Тысячи магазинов в индийском штате Тамил-Наду с 1 марта начали отказываться от напитков Coca-Cola и Pepsi.
Coca cola
© Reuters/Scanpix

Отказ связан с призывом торговых ассоциаций штата бойкотировать иностранные газированные напитки и вместо них продвигать местные торговые марки.

Активисты обвиняют международные компании в том, что они эксплуатируют водные ресурсы Индии, в то время как фермеры страдают от засухи.

В прошлом месяце в штате прошли массовые акции протеста, в ходе которых впервые прозвучали призывы к бойкоту. После акций протеста спрос на продукцию Pepsi и Coca-Cola в штате стал падать.

В торговых ассоциациях заявили, что жители штата сами не хотят употреблять иностранные газированные напитки.

С 1 марта мелкие магазины, входящие в торговую ассоциацию, перестали закупать напитки иностранного производства. Газета Indian Express пишет, что перед началом действия бойкота многие магазины распродавали напитки со значительной скидкой, чтобы избавиться от их запасов.

Пока неясно, будут ли продавать иностранные напитки крупные торговые сети, которые делают заказы за несколько месяцев вперед.

Некоторые владельцы магазинов заявили, что будут продавать Coca-Cola и Pepsi, тем более, что спрос на них постепенно начал восстанавливаться.

Протесты в штате прошли после того как Верховный суд страны запретил джалликатту, или индийскую корриду. Это состязание представляет собой усмирение быка без его убийства, и очень популярно в Тамил-Наду.

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