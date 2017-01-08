В Иерусалиме грузовик въехал в толпу солдат: четверо погибших

Полиция Израиля подтвердила гибель четырех человек после того, как в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих.

Еще 15 человек получили ранения.

Инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. По словам медиков, среди погибших - трое мужчин и одна женщина.

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.

Представитель полиции Люба Самри в интервью израильскому радио заявила, что грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших в этот момент из автобуса.

Водитель автобуса, ставший свидетелем нападения, подтвердил, что грузовик врезался в толпу, после чего дал задних ход и переехал упавших людей.

Полиция сообщила, что нападавший "был нейтрализован" солдатами, которые открыли огонь по грузовику, однако пока неясно, был ли он убит.

С октября 2015 года в результате нападений палестинцев или израильских арабов с применением ножей, огнестрельного оружия или автомобилей погибло 35 израильтян.

За тот же период, по данным израильских властей, было убито более 200 участников нападений.

Нападения с применением транспортных средств, которые долгое время были характерны только для Израиля, в последнее время стали распространяться во всем мире.

Так, в июле 2016 года в Ницце грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Мохаммед Булель, врезался в толпу людей, в результате погибло 84 человека и было ранено свыше 200 человек. Это нападение стало самым кровавым во Франции после событий в Париже в ноябре 2015 года.

А 19 декабря 2016 года похожее нападение произошло на рождественской ярмарке в Берлине, где многотонный грузовик протаранил толпу, убив 12 и ранив около 50 человек.

Это нападение власти Германии также назвали террористическим актом, а его исполнитель, которому удалось сбежать в Италию, был там обнаружен и убит в перестрелке.