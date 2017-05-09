В ходе маршей "Бессмертный полк" в городах Украины произошли стычки

В Киеве, Харькове и Запорожье шествия участников акции "Бессмертный полк" в День Победы было омрачено потасовками и нападениями со стороны украинских националистов. По крайней мере один сотрудник правоохранительных органов пострадал. В Одессе и Днепре также были стычки и задержания.

Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что во время акций, приуроченных ко Дню Победы, в городах страны задержали 45 человек, сообщает телеканал "112 Украина".

В том числе в центре Киева в офисе Организации украинских националистов (ОУН) задержали 24 человека, еще один человек был задержан на улице Арсенальной с баннером с георгиевской лентой перед началом шествия. Порядок в городах Украины 9 мая обеспечивают в общей сложности 30 тысяч полицейских. В памятных мероприятиях поучаствовали 50 тысяч человек.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что не видит оснований для запрета акции и пообещала не допустить провокаций. В то же время украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН*" объявили о намерении сорвать шествия и провести в Киеве свою акцию под названием "Смертный полк".

Как сообщает UNN, киевляне с цветами и портретами погибших во время Второй мировой войны родственников начали собираться 9 мая в районе Арсенальной площади, которую оцепили несколько сотен сотрудников полиции и Нацгвардии.

Журналисты отмечали небольшие потасовки между представителями акции "Бессмертный полк" и националистами. Участники акции ОУН назначили точку сбора неподалеку от Арсенальной площади, за металлическим забором.

Для обеспечения безопасности массовых мероприятий в День Победы в Киеве было задействовано около 7 тысяч правоохранителей. Полицейским пришлось, в частности, вести переговоры с неизвестными, заблокировавшими вход в парк Вечной Славы. Представители официальных органов не стали уточнять, о представителях какого движения идет речь.

По информации ТАСС, участники акции "Бессмертный полк" пришли к Арсенальной целыми семьями. Они пели военные песни и скандировали "Фашизм не пройдет" и "Спасибо деду за Победу".

Их оппоненты из ОУН приготовили для своей акции портреты Степана Бандеры. Они пели песни на украинском языке и скандировали "Бандера придет — порядок наведет". Сотрудники Нацгвардии, чтобы предотвратить столкновения, окружили националистов и выстроили по пути следования "Бессмертного полка". Один из полицейских был травмирован дымовой шашкой,брошенной из офиса партии "Организация украинских националистов".

Националисты бросали дымовыми шашками в колонну участников акции "Бессмертный полк", которая двигалась от Арсенальной площади в направлении к площади Славы. Из окна офиса ОУН на улице Ивана Мазепы, где с утра правоохранительными органами были заблокированы члены партии, в колонну "Бессмертного полка", журналистов, представителей правоохранительных органов полетели бутылки, яйца, картофель, пакеты с краской, деревянные биты, отмечается в сообщении.

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса ОУК на улице Мазепы. Также в отделение полиции был доставлен мужчина, который пытался развернуть баннер, выполненный в цветах "георгиевской ленточки". Как отмечается на сайте МВД Украины, полицейские разъясняют участникам шествия нормы закона о недопустимости использования запрещенной в стране символики.

Inforesist сообщает, что полицейские штурмом зашли в офис ОУН. Силовики не выпускают националистов из помещения, но требований не озвучивают. Глава ОУН "Николай Коханивский в комментарии журналистам отметил, что его соратники высматривали "ватников", но никого не трогали, поскольку те не надевали георгиевские ленточки.

Днем количество участников акции "Бессмертный полк" увеличилось до трех тысяч человек. Агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что возле монумента Вечного огня в центре Киева возникла потасовка. После возложения цветов участниками марша возле монумента стали возникать словесные перепалки. Последовавшая за этим драка продолжалась несколько минут. Полицейские не смогли протиснуться к участникам инцидента из-за скопления людей. Возле монумента образовалась толчея, в толпе время от времени раздаются возгласы "Слава Украине!" и "Бей фашистов!".

Украинское агентство УНИАН сообщило, что в Харькове, Одессе и Запорожье также произошли стычки между участниками марша "Бессмертный полк" и проукраинскими активистами.

В Харькове около мемориала Славы произошла потасовка между участниками акции "Бессмертный полк" и "патриотически настроенными активистами", сообщает УНИАН. Стычка произошла во время возложения цветов. У входа к мемориалу собрались около 5 тысяч человек. Они достали портреты участников Великой Отечественной войны с надписью "Бессмертный полк".

На некоторых портретах были изображены георгиевские ленты. Проукраинские активисты попросили убрать портреты с георгиевскими лентами для "избежания провокаций", но их не послушали, и в результате этого произошла потасовка. Участников стычки разняли полицейские.

В Запорожье на акцию "Бессмертный полк" принесли плакаты с изображением героев сериала "Игра престолов". Участники акции принесли красные флаги, пели советские песни и "скандалили с пришедшими на акцию активистами". Полицейские задержали троих человек.

В Одессе на Аллее славы произошли столкновения, в настоящее время задержали девять человек. Об этом сообщает телеканал "Громадське" со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. В Одессе в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 400 человек. Участников акции сопровождала колонна спецподразделения МВД Украины.

В Днепре (бывший Днепропетровск) в результате столкновений были задержаны 15 человек, а также пострадали восемь участников акций и шесть сотрудников полиции.

На Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, празднуемому в России и ряде других постсоветских государств.

По случаю 72-й годовщины победы над нацизмом президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятнику Вечной славы в Киеве. Вместе с президентом на Площади Славы цветы возложили ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, генеральный прокурор Юрий Луценко.