В Хиросиме представили фильм о городе за 10 лет до американской бомбардировки

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NEWSru.com
среда, 12 июля 2017 г. 17:10
Мемориальный музей мира в Хиросиме представил оцифрованный и реставрированный 16-миллиметровый фильм, в котором показана мирная жизнь японского города примерно за 10 лет до американской ядерной бомбардировки.
© RIA/Scanpix

По информации The Japan Times, эта пленка — единственное существующее видео с документальными кадрами, на которых изображена Хиросима до Второй мировой войны.

Трехминутный черно-белый фильм был снят погибшим жителем Хиросимы Генджиро Кавасаки для его собственной коллекции. В его объектив попали цветущие вишни, люди в красочных кимоно на торговой улице и своеобразное здание выставочного центра.

Это здание находилось в 160 метрах от эпицентра атомного взрыва, частично обрушилось и выгорело. Все люди, находившиеся в нем, погибли. После окончания Второй мировой войны купол был укреплен и превратился в самый известный экспонат, связанный с бомбардировкой 6 августа 1945 года.

Несмотря на возражения американских властей, Купол Гэмбаку ("Купол взрыва") был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом со зданием, на другом берегу реки, находится Мемориальный парк мира, включающий в себя мемориальный музей.

Музей потратил около 900 тысяч иен (8000 долларов), чтобы оцифровать оригинальный фильм, который наследники Кавасаки передали в дар в 1963 году. Обработка включала в себя удаление царапин и увеличение разрешения, поскольку пленка была в плохом состоянии с низким качеством изображения.

На цифровом видео четко читаются надписи на афише кинотеатра и номера трамваев, которые невозможно разобрать в оригинальном фильме. Представители мемориального музея Хиросимы отмечают, что это позволяет более детально исследовать жизнь города в то время. Исследователи полагают, что фильм был снят в апреле 1935 года, а не в 1936 году, как считалось ранее исходя из описания пленки.

Фильм является наглядным напоминанием об ушедшем мире, не подозревающем о том, что должно произошло спустя 10 лет, когда США сбросят атомную бомбу на Хиросиму, убив 150 000 человек, отмечает NextShark. Спустя три дня США сбросили еще одну бомбу на город Нагасаки и убили 50 тысяч человек.

NEWSru.com
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