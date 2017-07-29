В Хельсинки 50-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле

Как сообщается в "Твиттере" полиции Хельсинки, четверо раненых находятся в критическом состоянии, они доставлены в больницу.
"Пострадавшие, двое российских граждан, один гражданин Эстонии и один гражданин Финляндии", - говорится в заявлении.
Водитель задержан, он оказался гражданином Финляндии, примерно 50 лет, находившимся в состоянии опьянения, сообщает полиция. Его пока не допрашивали.
Причины, побудившие его к этому, пока не ясны.
В последние годы экстремисты часто используют автомобили при совершении нападений. По данным британской полиции, исполнители теракта на Лондонском мосту, произошедшего 3 июня нынешнего года, пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им не удалось.
В апреле нынешнего года угнанный грузовик врезался в толпу в центре Стокгольма. По делу о нападении арестовали двоих мужчин, обвинив их в терроризме. Один из нападавших, уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признал себя виновным.
В декабре прошлого года грузовик врезался в рождественский рынок в центре Берлина. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.
В июле прошлого года грузовой автомобиль въехал в многотысячную толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце на Лазурном берегу Франции.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее крупнейшей трагедией за всю историю города и сообщил о более 70 погибших.