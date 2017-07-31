В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины

На военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

"У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем "Достойный партнер", потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности", - обратился к участникам учений на церемонии открытия верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили.

"Достойный партнер 2017" - часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения "Достойный партнер" проводятся уже третий год.

Согласно информации министерства обороны Грузии, учения "Достойный партнер 2017" служат улучшению навыков в операциях по стабильности, наступлению и обороне, а также по увеличению боевых возможностей сил реагирования НАТО и повышению совместимости вооруженных сил Грузии, США, Великобритании и стран-партнеров.