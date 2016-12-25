В Грузии разрешили курение марихуаны

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 11:45
Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.
Pluoštinės kanapės
© Wikimedia Commons nuotr.

По мнению суда, в случаях, когда речь идет об объеме не более 70 граммов марихуаны, практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыть наркотик. В связи с этим уголовное наказание за ее хранение и употребление суд счел негуманным.

При этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым деянием. Также все еще запрещено приобретать этот наркотик для личных целей - однако этот запрет суд также планирует рассмотреть и, возможно, отменить.

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До настоящего времени грузинское законодательство предусматривало административную ответственность в случае, когда человека впервые ловили на употреблении марихуаны, и уголовную в случае рецидива.

По данным Интерфакса, наказание за повторное употребление такого наркотика составляло до года тюрьмы, а за хранение и распространение виновному грозило до 11 лет лишения свободы. Агентство уточняет, что марихуана считается самым популярным наркотиком в Грузии, ее употребляют две трети местных наркоманов.

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