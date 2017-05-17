В Греции бастуют против нового пакета реформ

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Deutsche Welle
среда, 17 мая 2017 г. 13:54
В Греции в среду, 17 мая, проводятся забастовки, частично парализовавшие общественную жизнь страны. Остановилось паромное, автобусное и железнодорожное сообщение. К стачке присоединились врачи и работники государственных учреждений.
Greece
© Reuters/Scanpix

Забастовка была организована крупными профсоюзами Греции за день до запланированного голосования в парламенте по новому пакету реформ, предусматривающему новые сокращения государственных расходов с целью получения срочно необходимого нового транша международной финансовой помощи. В числе прочего с 2019 года планируется вновь урезать пенсии.

Министры финансов стран еврозоны 22 мая намерены обсудить ход реформ в Греции и возможность выплаты нового транша финансовой помощи этой стране. Экономика Греции в последнее время вновь погрузилась в пучину рецессии. Эксперты объясняют это, в частности, медленным ходом переговоров между правительством в Афинах и кредиторами.

Переговоры Ципраса и Меркель

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По сообщению канцелярии Ципраса, в центре внимания находилась проблема государственной задолженности Греции, составляющей около 315 млрд евро - 179 процентов от объема ВВП страны.

Согласно сообщению, Меркель и Ципрас в ходе телефонного разговора согласились, что решение вопроса о списании части долга Греции на заседании стран еврозоны 22 мая "возможно" и "необходимо".

Правительство ФРГ отказалось комментировать содержание переговоров Меркель и Ципраса.

Deutsche Welle
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