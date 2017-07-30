В Госдепе объясняют новые санкции желанием улучшить отношения США и РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что итоги голосования по вопросу санкций против России обоснованы желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению российско-американских отношений. Об этом говорится в заявленииГосдепартамента, опубликованном в субботу, 29 июля.

"Практически единогласное одобрение Конгрессом законопроекта о санкциях демонстрирует сильное желание американского народа видеть как Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами", - отмечается в сообщении. Тиллерсон добавил, что Вашингтон надеется на установление сотрудничества между США и РФ по основным вопросам, после чего эти санкции будут не нужны.

Глава американской политики также сообщил, что США намерены тесно работать со своими друзьями и партнерами, "чтобы им был понятен смысл послания, сделанного России, Ирану и Северной Корее".

Верхняя палата Конгресса США 27 июля подавляющим большинством проголосовала за обновленный пакет ограничительных мер по отношению к России. Введение новых санкций поддержали 98 из 100 сенаторов. Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей. Пакет санкций против России и западных компании, сотрудничающих с Москвой в ряде проектов, вызвал озабоченность в Евросоюзе.