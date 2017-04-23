В Гонконге детскую площадку украсили кроликами-зэками по имени Путин и "Кирененко"

Как минимум в одном из торговых центра Гонконга детские площадки украсили персонажами японского мультфильма "Усавич" - кроликами по имени Путин и Кирененко (вероятно, это ошибочное написание фамилии нынешнего главы администрации президента РФ Сергея Кириенко). Об этом сообщает портал Znak со ссылкой на правозащитницу, главу организации "Русь сидящая" Ольгу Романову.

События мультсериала, как гласит посвященная ему страница в "Википедии", происходят в 1961 году в СССР. Кирененко и Путин - два главных героя, которые отбывают тюремное наказание, но в последней серии первого сезона совершают побег. Дальнейшие серии посвящены их бегству от сотрудников милиции и жизни на свободе.

Кирененко носит тюремную робу в красно-белую полоску с номером 04. Согласно сюжету, он имеет шрам, который он получил в результате взрыва, устроенного Зрзоловым. Он коллекционирует кеды, а большую часть сериала проводит, читая каталог обуви. Единственная цель в его жизни - обладать новыми красными кедами определенной модели, причем даже не носить, а просто иметь.

Кролик Путин носит робу в бело-зеленую полоску с номером 541. "Он трусоват, легко поддается панике, а также сентиментален. Простоватый и безвредный добряк, тугодум, хотя очень трудолюбивый, с помощью гаечного ключа чинит и перестраивает технику различной сложности. Путин, в отличие от Кирененко, не имеет криминального прошлого: на свободе был простым рабочим, однако пропустил один день на работе из-за похмелья, в результате чего был объявлен капиталистическим агентом", - говорится в его описании.

Производство мультфильма было запущено в 2006 году, а в 2015-м на экраны вышел его шестой сезон. В 2009 году его недолго показывали по российскому телеканалу "2х2".