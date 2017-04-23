В Гонконге детскую площадку украсили кроликами-зэками по имени Путин и "Кирененко"

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NEWSru.com
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 10:49
Как минимум в одном из торговых центра Гонконга детские площадки украсили персонажами японского мультфильма "Усавич" - кроликами по имени Путин и Кирененко (вероятно, это ошибочное написание фамилии нынешнего главы администрации президента РФ Сергея Кириенко). Об этом сообщает портал Znak со ссылкой на правозащитницу, главу организации "Русь сидящая" Ольгу Романову.
Okunoshima – sala, kurią valdo triušiai / Japonijos turizmo departamento nuotr.
© GRYNAS

События мультсериала, как гласит посвященная ему страница в "Википедии", происходят в 1961 году в СССР. Кирененко и Путин - два главных героя, которые отбывают тюремное наказание, но в последней серии первого сезона совершают побег. Дальнейшие серии посвящены их бегству от сотрудников милиции и жизни на свободе.

Кирененко носит тюремную робу в красно-белую полоску с номером 04. Согласно сюжету, он имеет шрам, который он получил в результате взрыва, устроенного Зрзоловым. Он коллекционирует кеды, а большую часть сериала проводит, читая каталог обуви. Единственная цель в его жизни - обладать новыми красными кедами определенной модели, причем даже не носить, а просто иметь.

Кролик Путин носит робу в бело-зеленую полоску с номером 541. "Он трусоват, легко поддается панике, а также сентиментален. Простоватый и безвредный добряк, тугодум, хотя очень трудолюбивый, с помощью гаечного ключа чинит и перестраивает технику различной сложности. Путин, в отличие от Кирененко, не имеет криминального прошлого: на свободе был простым рабочим, однако пропустил один день на работе из-за похмелья, в результате чего был объявлен капиталистическим агентом", - говорится в его описании.

Производство мультфильма было запущено в 2006 году, а в 2015-м на экраны вышел его шестой сезон. В 2009 году его недолго показывали по российскому телеканалу "2х2".

NEWSru.com
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